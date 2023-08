Ballo in uscita, il Werder nicchia per l'acquisto a titolo definitivo

Fodè Ballo-Tourè è in uscita e si sa da tutta l'estate. Nonostante i tanti interessi ricevuti dal terzino senegalese non si è ancora trovata la quadratura del cerchio per la sua partenza. La Gazzetta dello Sport questa mattina riferisce che la squadra più vicina al giocatore è il Werder Brema ma i tedeschi stanno tergiversando parecchio sull'acquisto a titolo definitivo mentre vorrebbero chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto.