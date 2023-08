Ballo-Tourè, il Werder ipotesi viva ma attualmente bloccata

Fodè Ballo-tourè, ormai non è una sorpresa, è in uscita dal Milan. Il terzino senegalese non ha preso parte ad alcuna amichevole estiva ed è stato lasciato a casa durante la tournée americana. Il Corriere dello Sport sottolinea come rimanga viva la pista del Werder Brema come ipotesi di trasferimento anche se, negli ultimi giorni, la trattativa pare essersi arenata.