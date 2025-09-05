Bennacer alla Dinamo Zagabria in prestito gratuito con il Milan che pagherà il 60% dello stipendio
Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso su X sulla formula che ha portato Bennacer in Croazia: "Ismaël Bennacer alla Dinamo Zagabria, il prestito è gratuito con diritto di riscatto. La Dinamo Zagabria partecipa al 40% del salario del centrocampista"
IL COMUNICATO UFFICIALE
Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria, è ufficiale. Il club croato, nella notte, ha emanato il seguente comunicato ufficiale che certifica la chiusura della trattativa con il Milan per il centrocampista algerino che non aveva accettato la proposta dei turchi del Trabzonspor
Bennacer alla Dinamo Zagabria: il comunicato dei croati
Siamo lieti di annunciare che il centrocampista dell'AC Milan e nazionale algerino Ismael Bennacer andrà a rinforzare la GNK Dinamo!
Dinamo e Milan hanno raggiunto un accordo per un prestito annuale con opzione di riscatto. Bennacer arriverà a Zagabria, dove si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare ufficialmente il contratto
