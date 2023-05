Bianchin: "Milan impegnato a far di tutto per rinnovare Leao con uno sforzo che poteva non essere così scontato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso a AllMilan.it sul rinnovo di Leao: “Questa settimana cominciata oggi è molto importante se non decisiva. Il Milan è impegnato a far di tutto per chiudere questo rinnovo con uno sforzo che in altri momenti poteva non essere così scontato, ed è arrivato al punto di pagare 7 milioni di contratto a Leao ed a risolvere la situazione con lo Sporting. Lo Sporting Lisbona continua a chiedere, in alcuni momenti, i 45 milioni della clausola originale, ma una soluzione dovrebbe essere possibile sui 20/22 milioni di euro. C’è da tenere presente che sono implicati nel pagamento Leao e il Lille, quindi sono soldi che non deve il Milan.

Eppure, inevitabilmente, il Milan potrebbe pagare un premio alla firma di Leao in modo tale che Leao possa pagare la sua parte e il Lille possa pagare la propria, è una trattativa molto complicata. Sappiamo che ci sono anche due agenti coinvolti perché, un anno e qualche giorno fa, Leao ha firmato la procura con Dimvula. In questo momento, Dimvula non è protagonista nella trattativa ma resta il suo agente, mentre dall’altra parte Jorge Mendes è certamente una figura molto importante”.