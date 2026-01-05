Bianchin: "Va bene che Fullkrug nei primi 20 minuti ha convinto, ma Allegri ha gli uomini contati e una cessione di Nkunku non sarebbe a cuor leggero"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sul punto di vista del Milan sul futuro di Cristopher Nkunku: "Il Milan non chiude la porta a un dialogo ma non può fare una minusvalenza, cedendo Nkunku a 20-25 milioni, soprattutto dopo i due gol segnati al Verona. In questo momento, peraltro, l'attacco vive di equilibri delicati. Leao a Cagliari ha giocato nonostante l'infiammazione al quadricipite, parente stretta della pubalgia, Pulisic venerdì aveva pochi minuti di autonomia e Gimenez resterà fuori ancora a lungo. Va bene che Füllkrug è arrivato e nei primi 20 minuti ha convinto, ma Allegri davanti ha gli uomini contati e una cessione non si potrebbe certo fare a cuor leggero. Il Milan, diciamo, è in una posizione di attesa, senza fretta".

OFFERTA BASSA

In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Fenerbahçe-Nkunku l’offerta è bassa. Kim in difesa rimane il sogno complicato". I turchi sono in forte pressing per l'attaccante francese, ma per il momento la loro offerta è lontana dalla cifra minima che chiede il Diavolo per non fare una minusvalenza, cioè 33 milioni di euro. Lo stesso giocatore comunque al momento non sembra convinto di lasciare il club di via Aldo Rossi, soprattutto ora che si è finalmente sbloccato in campionato.

Il Milan è intanto sempre alla ricerca di un difensore per puntellare la retroguardia di Max Allegri. L'identikit perfetto è quello del coreano Kim del Bayer Monaco, ma i bavaresi non sembrano essere così aperti alla sua cessione a gennaio. E inoltre c'è sempre il nodo dell'elevato stipendio dell'ex Napoli che attualmente guadagna 9 milioni di euro netti a stagione. Anche nel caso di un eventuale prestito, servirebbe una mano dei tedeschi per coprire il suo stipendio.