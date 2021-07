Biasin: "Domani il Milan chiude ufficialmente per Giroud"

Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo, ha fatto il punto sul mercato in entrata del Milan in un editoriale per Tuttomercatoweb. Ecco, di seguito, l'estratto: "Domani il Milan chiude ufficialmente per Giroud. Bel colpo. Insieme a Ibra completerà il reparto in attesa di un terzo e più giovane attaccante (probabilmente a gennaio). Alla fine della settimana, invece, si completa l'operazione Diaz".