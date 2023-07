Bologna o Fulham? Il Milan attende la scelta di Ballo-Touré per puntare il nuovo vice Theo

Ballo-Touré è stato escluso da Stefano Pioli per la tourneé negli USA, dato che la sua cessione è molto vicina. Su di lui ci sono sia il Bologna che il Fulham e i club coinvolti stanno aspettando che il giocatore scelga la sua destinazione: al Bologna sarebbe in prestito, mentre al Fulham a titolo definitivo a 4 milioni di euro. In caso di cessione, Furlani e Moncada andrebbero alla ricerca di un nuovo terzino sinistro, con Calafiori prima opzione.