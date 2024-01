Brassier tra Monaco e Milan, L'Equipe fa il punto della situazione

Martial Goarnisson, giornalista de L’Equipe, fa un punto sulla situazione di Lilian Brassier, centrale classe ’99 del Brest nel mirino del Monaco e del Milan: “Il Monaco pensava di sbloccare l’affare con un’offerta al ribasso, pensando, erroneamente, che il Brest potesse accettare un’offerta al ribasso. Ma il club francese non ha necessità di vendere e il difensore non ha nulla in contrario a finire la stagione al Brest, dove è sicuro di mantenere la sua titolarità. Cosa che al Monaco non è garantita”.

Continua il collega transalpino: “Non sarà lo stipendio a convincere Brassier, ma il suo ruolo in squadra. Al Monaco c’è concorrenza, a cui si aggiunge anche Kerher, appena acquistato dal West Ham”.

L’interesse del Milan: “In questa situazione si uniscono alla corsa al giocatore il PSV ma soprattutto il Milan. I rossoneri non hanno affondato su Kehrer e si stanno attivando in modo serio su Brassier: arrivati a questo punto o il Monaco da un’offerta in tempi molto brevi oppure si aprirà uno spiraglio per il Milan. Bisognerà raggiungere il prezzo fissato dal Brest: circa 12 milioni di euro”.