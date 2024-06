Camarda domina e rinnova. A breve la firma sul primo contratto con il Milan: i dettagli

vedi letture

Fumata bianca per la permanenza di Francesco Camarda al Milan. Il club ha trovato l'accordo con il giocatore per un triennale, fino al 30 giugno del 2027. Confermato anche l'ingaggio, al di sotto del milione di euro, che il centravanti andrà a prendere.

Tanti club

Non è stata però una trattativa semplice. Perché per Camarda c'erano tutti i top club, in particolare il Borussia Dortmund. I tedeschi sono conosciuti per lanciare giovani e non avere problemi con l'età, dunque poteva essere la scelta corretta per avere, in brevissimo tempo, la possibilità di esprimersi ai massimi livelli, con un palcoscenico meraviglioso.

Le volontà

Invece l'intenzione di trovare un accordo con il Milan da parte dell'attaccante ha avuto la meglio. Chiaro che in un momento di domanda e offerta c'è sempre qualche increspatura, ma superata brillantemente tanto che, appunto, Camarda verrà inserito nell'Under23 di Daniele Bonera, in modo di potere accumulare quell'esperienza che gli servirà per arrivare in prima squadra. Questo è stato un aspetto strategico anche per vincolare Camarda che, dopo i tredici gol in Primavera - in tutte le competizioni - e la doppietta in finale di Europeo Under 17, vorrebbe misurarsi con i professionisti già a partire dalla prossima stagione. E il Milan gli darà quest'opportunità. L'ufficialità arriverà nei prossimi giorni.