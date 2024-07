Ceccarini: "Domani può essere un giorno chiave per Morata. Abraham e Fullkrug, i contatti vanno avanti"

vedi letture

Nel corso del suo consueto appuntamento con l'editoriale per TMW, il giornalista Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul sempre più intenso calciomercato in entrata del Milan, soffermandosi in modo particolare sull'affare Alvaro Morata, sulle opzioni Abraham e Fullkrug per l'attacco e sui rinforzi che la dirigenza rossonera ha intenzione di regalare a Paulo Fonseca fra difesa e centrocampo. Queste le sue dichiarazioni.

"Infine il Milan. Domani può essere già un giorno chiave per Morata. Il club rossonero è fiducioso, con gli agenti c’è un accordo di massima per 4 anni fino al 2028. Insomma si può chiudere. È chiaro che in fase offensiva i rossoneri non si fermeranno solo a lui nel caso. Il Milan infatti valuta le opzioni Abraham e Fullkrug. I contatti vanno avanti. I rossoneri lavorano anche per un rinforzo in difesa e a centrocampo. Pavlovic è il l’opzione preferita. Con lui c’è già un principio d’accordo ora serve trovare quello con il Salisburgo. Stesso discorso per Fofana. Anche qui si lavora per raggiungere un’intesa con il Monaco".