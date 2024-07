Ceccarini: "Il Milan ha anche fatto un sondaggio per Rabiot"

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, si è così espresso nel suo editoriale sul calciomercato del Milan: "Il mercato del Milan deve ancora partire nel senso pratico degli acquisti ma le idee sono chiare da tempo. I movimenti non mancano anche se adesso è giunto il momento di accelerare in maniera definitiva su tutti i fronti. Cominciamo da Zirkzee. I rossoneri hanno sempre avuto lui come primo obiettivo in attacco ma l’assalto per andare a chiudere l’operazione si è bloccato sulle commissioni e anche sulla decisione del centravanti olandese di aspettare la fine dell’avventura europea. È così che il Milan ha iniziato a tenere calde anche altre piste. Dovbyk è una di queste, anche se il Girona vorrebbe monetizzare per il valore della clausola rescissoria di 40 milioni di euro, che tra l’altro è uguale a quella di Zirkzee. Un altro nome da tenere sempre presente è Lukaku, che rimane in uscita dal Chelsea. Ma non solo lui. Il club rossonero tra gli altri valuta anche Abraham, che la Roma può vendere di fronte ad un’offerta adeguata. E quindi ecco che si tengono aperte varie strade in attesa di capire quale sia la giusta da percorrere. Senza dimenticare che Zirkzee per mille motivi rimane la primissima scelta e finché ci sarà anche solo una possibilità il Milan tenterà di prenderlo.

La società è intenzionata però a rafforzare anche il centrocampo e qui l’opzione che più di ogni altra va tenuta presente è quella di Fofana. Il francese, impegnato a Euro2024, è molto ricercato ma il Milan ha ricevuto il gradimento del giocatore. Il problema allo stato attuale resta la richiesta del Monaco, che vuole 25 milioni di euro. I rossoneri non intendono salire oltre i 18 magari comprensivi di bonus in virtù di un solo anno di contratto ancora.

L’asse tra Milan e Chelsea, che negli scorsi anni ha portato a diversi affari, rimane caldo anche sul fronte di Chukwuemeka, altro centrocampista, classe 2003, che piace molto. La dirigenza rossonera sta cercando di convincere il Chelsea, che però non è interessato a un prestito con diritto. E così ecco che il discorso potrebbe svilupparsi solo davanti all’ipotesi un di obbligo condizionato. Il Milan ha anche fatto un sondaggio per Rabiot".