Ceccarini: "Il Milan ha sempre tenuto viva la pista Chukwueze anche quando le richieste del Villarreal sembravano poter essere un grande ostacolo"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, si è così espresso nel suo editoriale per TMW: "Il Milan ha chiuso la trattativa con il Villarreal per Chukwueze. Un’operazione che porterà nelle casse del club spagnolo una cifra di 20 milioni di euro più una parte consistente di bonus per arrivare intorno ai 28 complessivi. La società rossonera ha sempre tenuto viva questa pista anche quando le richieste del Villarreal sembravano poter essere un grande ostacolo.

Alla fine però il Milan è riuscito a piazzare il colpo, grazie anche alla volontà del giocatore che ha voluto a tutti i costi la maglia rossonera.

Dopo le visite mediche Chukwueze firmerà un contratto di 5 anni con un ingaggio intorno ai 4 milioni di euro a stagione. Al Villarreal andrà Gabbia (un’operazione slegata rispetto a quella di Chukwueze). Il difensore si trasferirà in Spagna con la formula del prestito secco".