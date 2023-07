Ceccarini: "La pista più calda per il terzino sinistro è Calafiori"

vedi letture

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, si è così espresso nel suo editoriale per TMW: "Per quanto riguarda la difesa Furlani e Moncada stanno pensando ad un’alternativa a Theo Hernandez (con Ballo Touré ormai prossimo all’addio e molto vicino al Fulham) e in questo momento la pista più calda è quella che porta a Calafiori del Basilea".