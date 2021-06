Corriere di Verona - Milan-Zaccagni: l'Hellas non ha ricevuto nessuna offerta concreta dai rossoneri

Negli ultimi giorni, il nome di Mattia Zaccagni è stato accostato con insistenza al Milan, soprattutto dopo la decisione di Calhanoglu di non rinnovare con i rossoneri. Il Corriere di Verona fa sapere però che si è trattato per ora solo di un semplice interesse perchè l'Hellas non ha ricevuto nessuna offerta concreta dal club di via Aldo Rossi per il suo talento offensivo.