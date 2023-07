CorSera - Mercato Milan: dopo Chukwueze, il prossimo colpo può essere Musah

Il Milan continua ad essere scatenato sul mercato e, dopo aver giù chiuso sei colpi, ne ha già definito un altro, vale a dire Samuel Chukwueze del Villarreal, atteso a Milanello tra oggi e domani. I dirigenti di via Aldo Rossi non hanno però nessuna intenzione di fermarsi, anzi hanno già pronto un nuovo rinforzo in mezzo al campo: come riferisce stamattina il Corriere della Sera, il prossimo colpo potrebbe essere Yunus Musah del Valencia.