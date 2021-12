CorSera - Mercato Milan, per Milenkovic la Fiorentina chiede 15 milioni

Dopo il grave infortunio di Simon Kjaer, la cui stagione è purtroppo già finita, il Milan dovrà tornare sul mercato a gennaio per prendere un difensore centrale da inserire nella rosa di Stefano Pioli. Tra i nomi che circolano c'è anche quello di Nikola Milenkovic, giocatore della Fiorentina già seguito a lungo in passato dai rossoneri: come riferisce stamattina il Corriere della Sera, per il serbo il club viola chiede 15 milioni di euro.