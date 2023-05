CorSera - Rinnovo Leao, il nodo della multa sta per essere sciolto: Sporting Lisbona e Lille hanno trovato un’intesa

MilanNews.it

Il rinnovo di Rafael Leao con il Milan è vicinissimo. A sbloccare la situazione è il fatto che il nodo della famosa multa da 22 milioni di euro sta per essere sciolto: come riporta il Corriere della Sera stamattina, infatti, lo Sporting Lisbona e il Lille hanno trovato un’intesa per risolvere questa grana che ha complicato moltissimo tutta la trattativa tra il giocatore e il Diavolo. I francesi stanno perfezionando il pagamento dovuto per la rescissione unilaterale del 2018, come sancito dai vari tribunali. Fondamentale poi anche la volontà di Leao che ha sempre spinto per restare in rossonero.