CorSport: "Giroud e il Diavolo: c'è ancora spazio sulla giosta Milan"

"Giroud e il Diavolo: c'è ancora spazio sulla giosta Milan": titola così questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega che presto il club rossonero proporrà al centravanti francese il rinnovo di contratto per un anno e opzione per il secondo. Dopo il Mondiale con la sua Francia, Oli si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare ad allenarsi a Milanello in vista della ripresa del campionato.