CorSport - Milan, nuovi contatti fra l'agente di Paquetà e il PSG

Borini, Piatek, Reina, Rodriguez, forse Kessie, ma non solo. In uscita dal Milan potrebbe esserci anche Lucas Paquetà, colpo per il centrocampo rossonero dello scorso mercato di gennaio. Sul brasiliano c'è il PSG di Leonardo, lo stesso dirigente che lo volle a Milanello. A tal proposito il Corriere dello Sport parla di nuovi contatti avvenuti ieri fra il club parigini e Eduardo Uram, agente del calciatore. Il Milan per la cessione di Paquetà vorrebbe incassare circa 35 milioni di euro in modo tale da non iscrivere l'acquisto di dodici mesi fa fra le minusvalenze.