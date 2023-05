CorSport - Napoli, per lo svincolato Kamada c'è la forte concorrenza del Milan

MilanNews.it

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, il Napoli ha messo da tempo gli occhi su Daichi Kamada, centrocampista classe 1996 che è in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte e che in estate si libererà quindi a zero. Sul giocatore giapponese c'è però la forte concorrenza del Milan e per questo il club partenopeo starebbe virando su Koopmeiners dell'Atalanta.