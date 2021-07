Il 17enne centrocampista Warren Bondo potrebbe diventare presto rossonero. Come riporta il Corriere dello Sport, c'è l'accordo tra il Milan e il giocatore, manca solo l'ultimo ok del Nancy, che chiede una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Bondo sarebbe un rinforzo sia per la Primavera che per la prima squadra, e in estate potrebbe essere testato durante le amichevoli.