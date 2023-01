Cresce la fiducia per il rinnovo di Leao. Pioli e Tonali confermano le sensazioni

MilanNews.it

Il 2023 di Leao è cominciato alla grandissima: gol d'apertura e grandi giocate allo stadio "Arechi" di Salerno, per quella che Stefano Pioli ha definito come la miglior prestazione del portoghese da quando il tecnico rossonero siede sulla panchina dei Campioni d'Italia. E gennaio potrebbe continuare a sorridere, dato che il papà del giocatore sarà a San Siro per Milan-Roma e...

L'offerta

...e Nei prossimi giorni, infatti, è previsto un ulteriore incontro con i suoi agenti per il rinnovo. Intanto, cresce moltissimo la fiducia per la conclusione positiva della trattativa. Nei giorni scorsi il Milan ha presentato la sua offerta a Leao: 7 milioni a stagione per il prolungamento di contratto e un ruolo cruciale nella rosa rossonera; a far pendere l'ago verso il sì, è proprio la centralità nel progetto tecnico del Milan e la necessità di crescere ancora in un ambiente e in una squadra che possa esaltarlo.

L'invito di Pioli e Tonali

Squadra, appunto. Quella che tutta compatta spinge perché il numero 17 resti con la maglia del Milan addosso: "È sempre stato - ha dichiarato Sandro Tonali a nome di tutti a DAZN - al centro del progetto. Non pensa al mercato. È un giocatore del Milan e vuole restare con noi, si è visto anche dopo il gol. Ce lo dobbiamo solo tenere stretto e volergli bene". Gli ha fatto eco Stefano Pioli a Sky: “Gliel’ho detta e gliela ridico tutti i giorni. È quello che vuole, quello che vedo in Leao è la felicità di stare con noi, continuo a ripetergli che il suo percorso di crescita qui non è terminato. Quello che vedo in Rafa è sicuramente positivo.