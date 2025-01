Daily Mail - Il Milan non ha mai offerto 50 milioni per Darwin Nunez

Le voci di un blitz del Milan per ingaggiare Darwin Nuñez a gennaio dal Liverpool sono state prontamente smentite. Stando alle informazioni fornite dal Daily Mail, il club rossonero non ha mai contattato gli inglesi per discutere del trasferimento del centravanti uruguaiano, che finora ha trovato solo 4 gol in 23 partite ufficiali disputate con la maglia dei Reds.

Le voci di un possibile interessamento sono state prontamente smentite, invece, dal tabloid inglese che ha garantito che il Liverpool non ha ricevuto alcun contatto da parte del Milan per Darwin Nunez. Men che meno un'offerta da 50 milioni di euro, poi non se ne parlerebbe nemmeno per il mercato invernale, visto che il club inglese vorrebbe avere pronto un sostituto in tal caso. Lo riporta oggi tuttomercatoweb.com.