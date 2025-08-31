Dall'Inghilterra: Chukwueze in viaggio per Londra. Domani le visite mediche col Fulham

Secondo quanto riportato da Peter Rutzler, giornalista inglese per il Times, Samuel Chukwueze è in viaggio per Londra e dovrebbe sostenere le visite mediche domani con il Fulham, prima di ufficializzare il prestito dal Milan. "Gli accordi - precisa il giornalista - non sono ancora conclusi, il che è importante da notare, ma stanno andando avanti".

OCCHIO AI CONTI

In un articolo su Calcio e Finanza si è fatto un punto sulla situazione Milan, nello specifico a livello finanziario. Senza coppe europee i rossoneri hanno messo una pezza sui mancati introiti con cessioni compulsive. La stima del sito specializzato è quella di un record storico di plusvalenze mai ottenuto dalla società rossonera su un singolo esercizio, considerando anche l'imminente partenza di Samu Chukwueze in direzione Fulham.

Tuttavia, si evidenzia come non sarebbe auspicabile un altro anno senza coppe, considerando che solo un anno fa il Milan incassò 60 milioni dalla partecipazione alla Champions. Il rischio è che se la squadra non dovesse qualificarsi al massimo torneo continentale si innescherebbe un pericoloso avvitamento verso il basso. Perché se quest'anno si è riusciti a monetizzare dalle cessioni di Reijnders, Theo e non solo, non è detto che i giocatori della rosa attuale possano attirare la prossima estate le sirene di mercato.

