© foto di www.imagephotoagency.it

Anche il Milan è sulle tracce di Dele-Bashiru, centrocampista in forza allo Sheffield Wednesday. Il classe 2001, in scadenza nel 2023, è seguito da diversi club come PSV, Besiktas e Antalyaspor ma anche da altre squadre inglesi. A riferirlo è Sky Sports UK.