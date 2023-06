Dalla Spagna. Barcellona, Deco in Turchia per incontrare gli agenti di Arda Guler

MilanNews.it

Il Barcellona fa un passo deciso verso la concorrenza di mezza Europa, Milan compreso, e cerca di assicurarsi Arda Guler, talento turco del Fenerbahce. Come scrive questa mattina Sport, quotidiano vicino alle faccende balugrana, e come ha riportato ieri Gianluca Di Marzio, il Barcellona sarebbe volato a Istanbul rappresentato dall'ex centrocampista Deco, ora procuratore sportivo, per parlare con intermediari e agenti del giocatore. L'acquisto non è complicato, per via di una clausola molta bassa di 17.5 milioni e per questo bisogna lavorare al tavolo con l'entourage. La mossa del Barcellona è stata decisa e punta a sbaragliare la concorrenza.