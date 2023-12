Dalla Turchia, il direttore sportivo del Fenerbahce presto in Italia per Krunic

Il futuro di Rade Krunic al Milan è sempre più incerto. Dopo che Pioli aveva chiesto che il centrocampista non venisse ceduto negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, negli ultimi giorni Fenerbahce è tornato alla carica per tentare un nuovo assalto nel mese di gennaio. A favorire una possibile trattativa ci sono la mancanza di un accordo per il rinnovo con i rossoneri e il posto da titolare a rischio considerato anche il ritorno di Bennacer.

Il Fenerbahce crede di poter convicere il Milan. A dimostrazione di questo fatto, il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu ha riportato questa mattina sul suo profilo Twitter che presto il direttore sportivo del club turco, Mario Branco, sarà in Italia per parlare con la dirigenza rossonera e trovare un accordo per il passaggio di Krunic in Turchia. I gialloneri offrirebbero un contratto dal valore doppio rispetto a quello che Krunic percepisce oggi a Milano.