De Ketelaere, futuro in bilico: può partire per 28 milioni

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili cessioni del Milan. Nei nomi c'è anche quello di Charles De Ketelaere, che poteva sfruttare l'occasione Europeo Under 21 per riscattarsi ma non l'ha fatto, tornando a casa al termine dei gironi. La dirigenze rossonera sembra intenzionata a rinnovargli la fiducia, ma se arrivassero offerte si valuterebbe anche la cessione. 28 milioni la richiesta, l'Atalanta ha espresso gradimento per il giocatore ma per ora resta a guardare.