De Ketelaere non convince in Usa: il belga può essere ceduto

Charles De Ketelaere non ha esattamente rispettato le aspettative nella sua prima stagione in rossonero dopo essere stato acquistato per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, ma questa non è più una notizia. Come riporta Tuttosport questa mattina il belga è sulla lista dei cedibili dopo che anche nelle due amichevoli disputate fin qui negli Stati Uniti non ha mostrato segnali di ripresa eccessivi. Dunque se arrivasse un'offerta giusta, dopo appena un anno De Ketelaere potrebbe partire.