Di Marzio: "De Winter-Milan, operazione da 20 milioni più 5 di bonus. La Juve ricaverà una percentuale di circa il 15% dell’operazione totale"
Il Milan si appresta ad accogliere il suo nuovo difensore centrale. E' infatti chiusa la trattativa che porterà Koni De Winter in rossonero, e che soprattutto regalare a mister Massimiliano Allegri un nuovo rinforzo dopo il già confermato addio di Malick Thiaw, ormai prossimo a vestire la maglia del Newcastle in Premier League.
Questo quanto riportato da Gianluca Di Marzio: "De Winter-Milan: operazione da 20M più 5 di bonus. La Juve ricaverà una percentuale di circa il 15% dell’operazione totale, in quanto il giocatore ha disputato oltre 40 partite da almeno 45 minuti. Se ne avesse disputate solo 20, la percentuale sarebbe stata del 25%".
