Di Marzio: "Dybala oggi non ha incontrato il Milan, per andare dovrebbe abbassare l'ingaggio"

Gianluca Di Marzio, nel corso di Sky Calciomercato - L'originale, ha commentato anche l'accostamento di Paulo Dybala al Milan: "Dybala oggi non ha incontrato il Milan, che ci può anche pensare ma non ha fatto un passo concreto. Dybala per andare eventualmente al Milan dovrebbe accettare una cifra d’ingaggio più basso rispetto a quella che era la sua idea. Non è una notizia ma stiamo facendo degli scenari".