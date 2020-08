Di Marzio: "Ibra non ha gradito l'offerta del Milan modulata su bonus presenza "

Intervento a Sky Sport, Gianluca di Marzio ha parlato del mercato rossonero e del rinnovo di Ibrahimovic: “Oggi Raiola ci ha dato la notizia che Ibra non sarà al raduno perché non è stato ancora raggiunto nessun accordo. Ibra e Raiola non hanno gradito che l’offerta sia modulata su bonus basati sulle presenze. Il Milan, quindi, deve fare ancora qualcosa in più”.