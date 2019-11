Di Marzio: "Milan-Ibra, le ultime sulla trattativa. Contatti anche per Giroud"

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha fatto il punto sulla trattativa Milan-Ibrahimovic: "Ci sono stati nuovi contatti, in cui il Milan ha formalizzato la proposta di cui ha discusso ieri con Raiola. I rossoneri sono usciti allo scoperto e questa è già una notizia. Le volontà delle parti penso ci siano, devono coincidere gli aspetti economici e non è un dettaglio di poco conto. Il Milan è disposto a fargli il contratto di un anno e mezzo. La distanza tra le richieste e la proposta iniziale c'è ed è importante. Se poi ci sarà la volontà di venirsi incontro, nel prossimo appuntamento si capirà qualcosa di più. Dipenderà da Ibra e da cosa vorrà fare lui, decidendo anche in base alle priorità: se è più una questione di soldi, di nazione, di città, di squadra, di progetto. Su Zlatan c'è anche il Bologna, oltre al Milan. Poi c'è un interesse del Napoli che non si è ancora formalizzato per il momento, ma è un pensiero del presidente, già manifestato a Raiola. L'agente italo-olandese è all'estero, tornerà in Italia tra mercoledì e giovedi e settimana prossima si capirà la reale fattibilità di questa operazione. Il Milan lo vorrebbe subito ad allenarsi a dicembre, se Ibra accettasse la proposta. L'operazione resta complicata, dalle parti filtra questo. Il Milan una telefonatina agli agenti di Giroud, sul quale c'è l'Inter, l'ha fatta. Questo dimostra che non è sicuro di prendere Ibra, ma è un segnale che la società voglia cercare di prendere un attaccante esperto".