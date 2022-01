Di Marzio: "Milan, il giovane terzino Kerkez all'AZ Alkmaar"

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, Milos Kerkez, terzino sinistro classe 2003 della Primavera del Milan, lascerà il club rossonero per trasferirsi in Olanda: il suo futuro sarà infatti all'AZ Alkmaar. In questa stagione, tra campionato, Coppa Italia e Youth League, il giovane ungherese ha collezionato 19 presenze con la squadra di Giunti.