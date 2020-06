Di Marzio: "Rangnick al Milan vorrebbe uno staff italiano"

Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha parlato dell'alta probabilità che Ralf Rangnick arrivi al Milan nella prossima stagione e dell'eventuale incontro che ci dovrà essere tra il tedesco e il club rossonero: "Hanno evitato di incontrarsi in questa fase, sia perchè è difficile viaggiare all'estero, sia perchè ricomincia il campionato e Pioli deve poter lavorare sereno. A quanto so, però, i contatti sono comunque proseguiti tra le parti e resta il candidato numero per la panchina del Milan. So che lo stesso Rangnick, nel caso andrà in porto la trattativa con il Diavolo, si vorrebbe circondare di uno staff di italiani".