Di Marzio sul mercato del Milan in difesa: "Potrebbe tornare Gabbia, si insiste per Kiwior ma..."

Gianluca Di Marzio, presente negli studi di Sky nel pre-partita di Milan-Frosinone, ha parlato del mercato di gennaio del club rossonero che dovrà necessariamente intervenire per rinforzare la difesa visti tanti infortuni che hanno colpito il reparto: "La priorità è il difensore anche per motivi numerici. Potrebbe rientrare Gabbia, si insiste Kiwior ma per ora l'Arsenal non apre al prestito. Un difensore arriverà sicuramente".

La difesa è senza dubbio il reparto del Milan che ha più bisogno di rinforzarsi a gennaio visto che Stefano Pioli dovrà fare a meno a lungo sia di Malick Thiaw che di Pierre Kalulu: il primo, a meno che non debba sottoporsi ad intervento chirurgico, dovrebbe rientrere a febbraio, mentre il ritorno in campo del francese dovrebbe avvenire a marzo.