Diallo, il Milan rimane l'unica pretendente. Il West Ham ingaggia Kehrer

Come riporta questa mattina Tuttosport, il Milan - a oggi - sarebbe l'unica squadra in corsa per Abdou Diallo, difensore senegalese in uscita dal Psg. Nelle ultime settimane si era registrato un interesse del West Ham che, però, ha ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto di Thilo Kehrer, altra ex fiamma del mercato rossonero. Maldini e Massara adesso devono trovare l'accordo con il Paris, consapevoli che se questo non dovvesse arrivare il Milan potrebbe ugualmente fare affidamento su Gabbia, autore di un ottimo precampionato.