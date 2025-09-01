Dopo giorni di trattative, il Milan è riuscito ad abbassare il prezzo di Rabiot: le cifre

Il primo colpo dell'ultimo giorno di calciomercato del Milan è Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo alcuni giorni di trattative, il club rossonero è riuscito ad abbassare il prezzo del francese, trovando un accordo con il Marsiglia sulla base di 10 milioni di euro bonus compresi, col giocatore per quattro anni a poco meno di cinque milioni di euro a stagione e con la mamma-agente Veronique sulla questione commissioni; della cifra pattuita per il cartellino, il 30% spetterà a Rabiot come percentuale stabilita prima del passaggio in Francia dalla Juventus.

Non è un mistero, scrive la Rosea, che sia stato proprio Massimiliano Allegri ad insistere per Rabiot. E che Rabiot, dal canto suo, abbia rifiutato le altre proposte, tra cui l'Aston Villa in Premier League, per riunirsi al tecnico con cui ha vissuto le migliori stagioni della carriera.

CALCIOMERCATO MILAN: IL PUNTO

Il centrocampista Yunus Musah passerà all’Atalanta in prestito oneroso da 4-5 milioni con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, siglando un contratto triennale con il club nerazzurro. Inoltre, è definito il trasferimento di Alex Jimenez al Bournemouth: il terzino spagnolo classe 2005 si trasferirà in Premier League con un accordo da 20 milioni tra prestito e riscatto. La trattativa più chiacchierata riguarda lo scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk: il messicano ha aperto alla possibilità di trasferirsi alla Roma, consapevole che in rossonero non avrebbe trovato spazio. Dovbyk, invece, ha già dato il suo assenso per trasferirsi al Milan e ora la palla passa dunque ai club per definire i dettagli dell’operazione.