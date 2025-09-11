Ds Young Boys: "Avremmo voluto tenere Athekame più a lungo, ma a volte ci sono dinamiche che non si possono fermare"

Christoph Spycher, direttore sportivo dello Young Boys, si è così espresso a Blick sul mercato del club svizzero: "Siamo riusciti a implementare molte delle cose che volevamo. Il nostro obiettivo era rafforzare il nucleo e portare maggiore stabilità, oltre a ingaggiare giocatori esperti che hanno già giocato in Major League e ricoperto ruoli di leadership. Volevamo anche portare un nuovo ritmo con giocatori interessanti. Siamo soddisfatti.

L'utile netto di 6,7 milioni di euro e la sorprendente cessione di Zachary Athekame per 10 milioni di euro hanno reso possibili determinati investimenti?

No. Siamo finanziariamente redditizi e autosufficienti dal 2017. La famiglia Rihs, che ha mantenuto a galla YB nei momenti difficili e alla quale saremo sempre estremamente grati, non ha mai dovuto contribuire in alcun modo da allora. La vendita di Athekame non è stata un fattore decisivo. Avremmo voluto tenerlo più a lungo, ma a volte ci sono dinamiche che non si possono fermare".