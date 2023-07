Esuberi Milan, il più vicino a partire è Ballo: presto si può chiudere con il Fulham

Sono diversi i giocatori che non rientrano più nei progetti di Pioli e il suo staff: in particolare Rebic, Origi, Ballo-Tourè, Caldara, Lazetic e Vasquez sono rimasti a Milanello e non hanno seguito il resto del gruppo negli Stati Uniti. Nello specifico il terzino senegalese, a oggi, è il calciatore che sembra più prossimo all'addio: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, Ballo-Tourè potrebbe presto trasferirsi al Fulham in Premier League. Su di lui vivo anche l'interesse del Bologna.