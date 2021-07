Ex Milan, il Venezia sogna Niang per rafforzare l'attacco

Il neo promosso Venezia, come riportato da Gianluca Di Marzio, sta puntando a M’baye Niang per rafforza l’attacco della sua squadra. I dirigenti del club veneto stanno cercando di capire la fattibilità dell’affare. Niang, lo scorso gennaio, era stato cercando anche dal Bologna, dopo che la sua avventura con i francesi del Rennes non si è conclusa al meglio. Sempre secondo Di Marzio, il Venezia si sarebbe interessato anche a Mattia Caldara per la difesa.