Calciomercato Fabrizio Romano: "Milan su Ramos, il pacchetto complessivo andrebbe oltre i 50 milioni. C'è concorrenza"

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Il Milan è forte su Gonçalo Ramos e vuole fare in fretta vista la concorrenza: inviata un'offerta ufficiale al Paris Saint-Germain

La notizia della serata è sicuramente quella della trattativa tra Milan e PSG per Gonçalo Ramos: i rossoneri vogliono regalare a Ruben Amorim, con la regia di Jorge Mendes, un attaccante importante. Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, fa il punto della situazione.

MILAN SU GONCALO RAMOS, IL PUNTO DI FABRIZIO ROMANO

“Vi avevo detto che il Milan vuole prendere un attaccante importante. Una dichiarazione che nasceva dal fatto che 24 ore fa il Milan ha fatto partire un’offerta ufficiale destinazione Parigi con un nome e un cognome: Gonçalo Ramos. Un nome indicato da Ruben Amorim nelle prime riunioni fatte con la dirigenza del Milan, un nome molto apprezzato dall’allenatore e anche approvato all’interno dalla dirigenza Milan. Da qui è partito il contatto diretto con Jorge Mendes, l’uomo che si sta occupando dell’operazione. Lavori in corso. Gonçalo Ramos andrà via dal PSG, è una decisione che ha preso da mesi e in tempi non sospetti: ha voglia di giocare con continuità e il Milan si è presentato. Offerta ufficiale di cui vi darò i dettagli presto. Posso dirvi che il pacchetto complessivo andrebbe oltre i 50 milioni di cui sto leggendo.

Sarebbe un investimento importante, che il Milan vuole fare. Sta parlando con il giocatore, sta parlando con Jorge Mendes. Perché il Milan va di fretta? Perché ci sono altre squadre. L’idea iniziale del giocatore era un po’ alla Bernardo Silva. “Lasciatemi fare il Mondiale, e poi dal 20 di luglio valuterò il mio futuro”. Questo era il messaggio di Gonçalo Ramos al suo procuratore. Poi si sono inserite più squadre. E allora il Milan ha deciso di andare di corsa, di provare a chiudere l’operazione quanto prima in una questione di giorni: il Milan vuole andare di fretta. Ecco perché ha già mandato un’offerta ufficiale al PSG ed ecco perché si sta parlando con Jorge Mendes del contratto, perché il Milan sa che ci sono altre squadre. Il giocatore è tentato, ma poi quando c’è la concorrenza dall’estero - e l’abbiamo visto con Palestra - con un carico economico così importante diventa difficile per i club italiani. Ma il Milan c’è, ci sta lavorando forte, parla col PSG e parla col giocatore. Lavori in corso su Gonçalo Ramos”.