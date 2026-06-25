Calciomercato Il Milan ha già inviato un'offerta ufficiale al PSG per Goncalo Ramos

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Secondo Fabrizio Romano il Milan avrebbe già mandato un'offerta ufficiale al PSG per Goncalo Ramos: il portoghese è il preferito per l'attacco

Il Milan è forte su Goncalo Ramos: il club rossonero vuole mettere a disposizione il prima possibile a Ruben Amorim un nuovo attaccante e ad oggi sembra che il portoghese sia il profilo preferito.

Riporta Fabrizio Romano che il club rossonero ha già presentato un'offerta ufficiale al PSG e la trattativa è in corso, così come sono in corso i dialoghi anche con il suo agente Jorge Mendes. I rossoneri vogliono muoversi in fretta perché sul centravanti ci sono anche altre squadre.

“Il Milan prenderà un attaccante importante e il Milan si è mosso con un’offerta ufficiale al PSG per Goncalo Ramos. È partita la trattativa nelle ultime 24 ore con l’agente del giocatore Jorge Mendes. Adesso la trattativa è nel vivo tra Milan e PSG. Ci sono altre squadre, il Milan non è solo in questa corsa. Proverà a fare quanto prima l’operazione per portare a Ruben Amorim un attaccante molto forte come Goncalo Ramos”.