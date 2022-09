Fiorentina, stallo per il rinnovo di Terracciano. Corriere Fiorentino: “Il Milan monitora”

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Corriere Fiorentino scrive di Terracciano e Gollini. Per i due portieri in rosa la scadenza è già dietro l’angolo, tanto che adesso - si legge - la concorrenza tra entrambi può avere ripercussioni importanti anche in vista delle prossime stagioni. Se da una parte Gollini dovrà dimostrare di aver superato le ultime difficoltà, dall’altra la questione rinnovo per Terracciano resta sospesa. Uno stallo nel quale starebbe pensando d’inserirsi anche il Milan, alle prese con l’infortunio di Maignan, che comunque testimonia la crescita costante del portiere campano da quando è arrivato a Firenze (via Empoli). Dall’attuale ingaggio da 300 mila euro (tra i più bassi) la richiesta di arrivare intorno al milione di euro per ora non è stata accolta, ma complice la fiducia guadagnata con Italiano in panchina c’è da scommettere che la Fiorentina ci penserà due volte prima di lasciar partire a zero il portiere sulla carta titolare.