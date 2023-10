Gazzetta: "Infinito Giroud. Il Milan gli proporrà il rinnovo di un anno. E cerca un altro 9"

"Infinito Giroud. Il Milan gli proporrà il rinnovo di un anno. E cerca un altro 9": scrive così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club rossonero avanzerà presto al francese la sua proposta di prolungare per un'altra stagione il suo contratto con il Diavolo che è in scadenza a giugno 2024. Nei piani dei dirigenti di via Aldo Rossi c'è comunque l'intenzione di prendere la prossima estate un altro grande attaccante per fargli fare il titolare.