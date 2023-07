Gazzetta - Milan alla ricerca di un vice Theo, Calafiori non convince tutti

Con la partenza imminente di Fodé Ballo-Touré, rimasto in Italia mentre i compagni sono volati in USA per la tournée estiva, verso il Fulham o il Bologna, il Milan sonda il mercato per regalare a Pioli un altro terzino sinistro di riserva. L'intenzione è di far combaciare il profilo con qualcuno di utile anche per le famose liste Champions, che richiedono 4 giocatori formati nel club (Calabria, Pobega, Colombo e Gabbia che è in partenza) e 4 formati in Italia (Florenzi, Sportiello, Mirante): sarebbe quindi auspicabile trovare un terzino che vada a completare questa situazione.

Secondo Luca Bianchin su gazzetta.it però la lista da cui scegliere è tutt'altro che ampia. La Juve per Cambiaso ha chiesto 20 milioni, troppi. Luca Pellegrini ha uno stipendio troppo elevato per essere una riserva. Cristiano Biraghi, già allenato da Pioli, ha rinnovato con la Fiorentina e difficilmente può rientrare nei parametri di RedBird. Valeri della Cremonese non scalda gli animi e Parisi dell'Empoli è appena andato alla Fiorentina per giocare da titolare. C'è Riccardo Calafiori del Basilea, ma la sua candidatura non convince tutti all'interno del Milan.

Stasera intanto contro il Real Madrid giocherà Florenzi a sinistra, come già fatto contro il Lumezzane a Milanello. Nel caso in cui le prestazioni dell'ex Roma dovessero convincere allora potrebbe nascere una nuova idea: spostare lui a sinistra e andare a prendere a destra un possibile vice-Calabria che rispetti sempre i criteri di compilazione delle liste (cresciuto in Italia).