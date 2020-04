Gazzetta - Milan-Ibra: ci sono le premesse per andare avanti anche la prossima stagione

Zlatan Ibrahimovic, che in questo momento si trova ancora in Svezia, dovrà incontrare Gazidis nelle prossime settimane per parlare del suo eventuale rinnovo, ma il tutto avverrà solo quando si saprà qualcosa di più su chi ci sarà sulla panchina del Milan nella prossima stagione. Secondo il Corriere della Sera, ci sarebbero comunque le premesse per andare avanti per un altro anno in maglia rossonera.