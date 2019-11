Gazzetta - Milan, le tre armi dei rossoneri per convincere Ibrahimovic

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, il Milan ha tre armi per convincere Zlatan Ibrahimovic a tornare in rossonero: innanzittutto gli offrirà un ruolo assolutamente di primo piano, inoltre lo metterà di fronte ad una sfida molto stimolante, cioè quella di guidare e far crescere un gruppo giovanissimo. Infine, il club di via Aldo Rossi è pronto a garantirgli uno stipendio all’altezza e un contratto che avrebbe come base sei mesi, ma potrebbe anche prolungarsi a diciotto.