Gazzetta - Milan su Musah: il Valencia chiede 25 milioni, i rossoneri puntano a chiudere intorno ai 20 milioni

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Dopo Loftus-Cheek, il Milan vuole chiudere presto un altro colpo a centrocampo e in queste ore sono in forte pressing su Yunus Musah, centrocampista del Valencia: il club spagnolo chiede 25 milioni di euro, mentre i rossoneri puntano ad arrivare ad un accordo intorno ai 20 milioni. Le parti vanno avanti a trattare e il Diavolo è convinto di chiudere a cifre più basse per due motivi: prima di tutto il giocatore americano vuole andare via e poi le difficoltà finanziarie stanno obbligando il Valencia a cedere anche i propri gioielli per fare cassa.