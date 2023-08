Genoa, idea Simon Kjaer del Milan per la difesa

Durante la trasmissione "Liguria Calcio", riporta primocanale.it, si è parlato di un interesse del Genoa per il difensore del Milan Simon Kjaer. Per il sito ligure i rossoblù stanno cercando rinforzi d'esperienza per la difesa e Kjaer, che è scivolato quasi in fondo alle gerarchie di Pioli, è uno dei profili monitorati.